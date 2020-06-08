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Hafter'in silah tedarikçisi BAE paniğe kapıldı! 'in aldığı yenilgilerin ardından ...

Libya Ordusu'nun güçlerine karşı aldığı üst üste başarıların ardından paniğe kapıldı. BAE, darbeci Hafter'in üst üste aldığı başarıların ardından 'siyasi' çözüm çağrısı yapmaya başladı. Darbeci Hafter milislerine silah tedariği sağlayan ve illegal yöntemlerle Libya petrollerini satan BAE, darbeci Hafter'in Türkiye'nin desteği ile bozguna uğratan Libya ordusu'nun başarılarının ardından korkuya kapıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 12:11 Son Güncelleme: 8.6.2020 12:16 ABONE OL
Hafter'in silah tedarikçisi BAE paniğe kapıldı! Darbeci Hafter'in aldığı yenilgilerin ardından ...

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), darbeci generalin son günlerde Libya ordusu karşısında aldığı yenilgilerin ardından "siyasi çözüm" çağrıları yapmaya başladı.

PANİĞE KAPILDI

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya'da 8 Haziran'da ateşkesi öngören Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılamasının, Arap ve uluslararası düzeyde Libya'da ivedilikle ateşkesin sağlanması, dış güçlerin ülkeden çıkarılması ve siyasi çözüme dönülmesini güçlendireceğini ifade etti.

Açık şekilde askeri müdahalenin yaşandığı bu dönemde zamanın yüz yıl öncesine döndürülemeyeceğini savunan Gargaş, "Siyasi çözüm için uluslararası bir siyasi irade olduğu inkar edilemez." ifadesini kullandı.

Gargaş, uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürdü.

DARBECİ HAFTER MISIR'A SIĞINMIŞTI

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.

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Hafter'in silah tedarikçisi BAE paniğe kapıldı! Darbeci Hafter'in aldığı yenilgilerin ardından ...
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