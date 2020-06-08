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'den korkutan açıklama! Cesetleri iki hafta sonra bulundu

İnfiltere'de korkunç gerçek. 'de corona virüs salgını sırasında çok sayıda yaşlının evlerinde ölü bulunduğu ve cesetlerinin haftalar sonra bulunduğu ortaya çıktı. Corona virüs salgını sırasında bakımevlerinde kalan yaşlıların coronavirüsten öldüğü iddiaları ülkeyi karıştırmıştı. Guardian gazetesinin haberine göre; İngiltere'de bir skandal daha yaşandı. Ülkede 700 yaşlının evlerinde ölü bulunduğu hatta bazı kişilerin cesetlerinin çürümeye başladığı ortaya çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.6.2020 11:49 Son Güncelleme: 8.6.2020 13:40 ABONE OL
İngiltere'den korkutan açıklama! Cesetleri iki hafta sonra bulundu

Guardian gazetesinin haberine göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi. Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.

Fakat, koronavirüs ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği (Royal College of Pathalogists) bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, çok sayıda bu tür vakayla karşılaştıklarını belirterek "Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var" dedi.

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İngiltere'den korkutan açıklama! Cesetleri iki hafta sonra bulundu
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