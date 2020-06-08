İngiltere'den korkutan açıklama! Cesetleri iki hafta sonra bulundu

Guardian gazetesinin haberine göre, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 700 kişinin evlerinde öldüğü belirlendi. Evlerinde aileleriyle ya da tek başına yaşarken hayatlarını kaybeden bu kişilerden kaçının cesetlerinin sonradan bulunduğu bilinmiyor.

Fakat, koronavirüs ölümlerini araştırmak için Pataloglar Birliği (Royal College of Pathalogists) bünyesinde oluşturulan komisyonunun başkanı Dr. Mike Osborn, çok sayıda bu tür vakayla karşılaştıklarını belirterek "Öldükleri bir-iki hafta sonra anlaşılan ve cesetleri çürümeye başlayan insanlar var" dedi.