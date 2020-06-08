Libya ordusu Sirte’yi abluka altına alıyor

Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ülkeyi Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için önceki gün başlattığı Zafer Yolları harekatı sürüyor. Libya ordusunun, ülkeyi 42 yıl yönettikten sonra 2011 yılında Arap Baharı ayaklanmaları sonucu devrilen Muammer Kaddafi'nin memleketi Sirte kenti girişlerinde mevzilendiği ve kentin girişlerini koruma altına aldığı görüldü. Başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte, devrik lider Kaddafi'nin memleketi. Öte yandan Libya ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi.