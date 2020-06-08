Ölenlerin sayısı 400 bini geçti

Dünyada vaka sayısı 7 milyonu geçti. Virüs nedeniyle 403 bin 580 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 442 bini aşkın kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 175 bin 940 aktif enfekte vaka bulunuyor.ÇİN Ülkede son 24 saat içinde yine yeni ölüm yok. 5'i ithal olmak üzere 6 yeni vaka var. Ülke genelinde ise durumu kritik hasta kalmadı. Jilin eyaletinde de risk seviyesi düşürüldü. Çin'de salgın riski yüksek seviyede olan eyalet ve bölge kalmadı.ABD Son 24 saatte bin 200 kişi öldü. Can kaybı 112 bini aştı. Vaka sayısı 2 milyona yaklaştı.RUSYA Son 24 saatte 8 bin 984 yeni vaka tespit edildi.BREZİLYA Dünya çapında en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya, ölüm ve vaka sayılarını Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden kaldırma kararı aldıİNGILTERE Toplam ölü sayısı 40 bin 540'ı geçti. Ölenlerin yarısından fazlası yaşlılar oldu.İSPANYA Gece kulüpleri ve diskoların önümüzdeki hafta açılması bekleniyor. Ancak dans etmek yasak.İSVEÇ Ölenlerin sayısı 4 bin 656'ya yükseldiFRANSA Paris yeni normalle hayata döndü. Kafeler yine tıklım tıklım.İTALYA Ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi.ÖZBEKISTAN Vaka sayısı 4 bin 181'e çıktı.MEKSIKA 341 kişi öldü.