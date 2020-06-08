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Trump, Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

ABD Başkanı , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefonda Afganistan'daki süreci konuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 00:33 Son Güncelleme: 9.6.2020 00:33 ABONE OL
Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Stoltenberg'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yenilmesi ve ülkelerin dayanıklılığının güçlendirilmesi için NATO müttefikleri arasındaki yakın iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Trump ve Stoltenberg'in NATO'nun, Orta Doğu'daki istikrarı bozma çabalarıyla ve terörle mücadelesinin yanı sıra Afganistan'daki son gelişmelerini de konuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, "Trump ve Stoltenberg, Taliban'ın şiddeti azaltması gerektiği ve siyasi bir çözüme yönelik Afgan aktörler arasındaki müzakelerin başlatılması için tüm tarafların kararlı bir şekilde hareket etmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı." bilgisi paylaşıldı.

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Trump, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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