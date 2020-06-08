Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'nin desteği kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu?

'nin desteği kimleri rahatsız etti? 'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu?

'dan peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Libya Ordusu'nun başlattığı Zafer Yoları operasyonu ile darbeci Hafter için çember daralıyor. Libya Ordusu'nun başkent Trablus'un güneyi ve doğusundaki kararlı ilerleyişi sürüyor. Operasyonu kapsamında Sirte kentinde ilerleyen Libya Ordusu birçok bölgeyi Hafter milislerinden arındırdı. Libya'daki son durum TBMM Dışişleri komisyonu üyesi , MHP Genel Başkan Yardımcısı ve . Ferhat Pirinççi tarafından Ahaber ekranlarında değerlendirildi. 'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteği kimleri rahatsız etti? 100 yıllık plan nasıl bozuldu?

Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:37 Son Güncelleme: 8.6.2020 15:39 ABONE OL
Türkiye'nin desteği kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu?

Libya'dan peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Libya Ordusu'nun başlattığı Zafer Yolları operasyonu ile darbeci Hafter için çember daralıyor. Libya Ordusu'nun başkent Trablus'un güneyi ve doğusundaki kararlı ilerleyişi sürüyor. Libya'daki son durum TBMM Dışişleri komisyonu üyesi Mustafa Canbey, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ferhat Pirinççi tarafından Ahaber ekranlarında değerlendirildi. Türkiye'nin desteği kimleri rahatszı etti?

Libya'ya destek kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu? | Video

100 YILLIK PLAN NASIL BOZULDU?

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Libya Ordusu karşısında art arda aldığı yenilgilerle geri çekilmesi ve kontrol ettiği şehir ve bölgeleri terk etmek zorunda kalması kimleri rahatsız etti? Türkiye'nin Libya'nın meşru Hükümeti'ne desteği 100 yıllık kalleş planları nasıl bozdu?

Türkiye Libya’da denklemi değiştirdi Libya ordusu Sirte’yi abluka altına alıyor Hafter'in silah tedarikçisi BAE paniğe kapıldı! Darbeci Hafter'in aldığı yenilgilerin ardından ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin desteği kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA