Türkiye'nin desteği kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu?

Libya'dan peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Libya Ordusu'nun başlattığı Zafer Yolları operasyonu ile darbeci Hafter için çember daralıyor. Libya Ordusu'nun başkent Trablus'un güneyi ve doğusundaki kararlı ilerleyişi sürüyor. Libya'daki son durum TBMM Dışişleri komisyonu üyesi Mustafa Canbey, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof Dr. Ferhat Pirinççi tarafından Ahaber ekranlarında değerlendirildi. Türkiye'nin desteği kimleri rahatszı etti?

Libya'ya destek kimleri rahatsız etti? Libya'da 100 yıllık plan nasıl bozuldu? | Video

100 YILLIK PLAN NASIL BOZULDU?

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Libya Ordusu karşısında art arda aldığı yenilgilerle geri çekilmesi ve kontrol ettiği şehir ve bölgeleri terk etmek zorunda kalması kimleri rahatsız etti? Türkiye'nin Libya'nın meşru Hükümeti'ne desteği 100 yıllık kalleş planları nasıl bozdu?

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