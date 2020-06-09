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ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı

ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı. ABD Senatosu, siyah Q. Brown Jr.'un olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 00:09 Son Güncelleme: 10.6.2020 00:15 ABONE OL
ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak aday gösterdiği Orgeneral Brown, Senato'dan tam destek aldı. 98 senatörün onay verdiği atamaya karşı çıkan olmadı. Atamanın ABD'de siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan yaygın protestolar sürerken gerçekleşmesi dikkati çekti.

TRUMP'TAN BROWN'A ÖVGÜ

Orgeneral Brown, bu atama öncesinde ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Hava Unsurları Komutanı olarak görev yapıyordu. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı Twitter mesajında, "ABD'nin ilk Afroamerikan kuvvet komutanı olarak Orgeneral Charles Brown'ı Hava Kuvvetleri Komutanlığına atama kararım Senato tarafından onaylandı. ABD için tarihi bir gün. Büyük bir vatansever ve lider olan Orgeneral Brown ile yakın çalışma konusunda heyecanlıyım" ifadesini kullandı.

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ABD tarihinde ilk siyah kuvvet komutanı atandı
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