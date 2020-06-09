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'den 'nin iletişim kesme kararına "hayal kırıklığı" tepkisi

yönetimi, 'nin Güney Kore ile tüm iletişim kanallarını keseceği yönündeki açıklamasını "hayal kırıklığı" olarak niteleyerek, Pyongyang yönetimine müzakerelere devam etmesi çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz" diyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 23:18 ABONE OL
ABD'den Kuzey Kore'nin iletişim kesme kararına hayal kırıklığı tepkisi

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan gerilim hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

ABD'nin, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini her zaman desteklediğini ve Kuzey Kore'nin yaptığı son açıklamadan hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten bakanlık yetkilisi, "Kuzey Kore'yi diplomasi ve koordinasyona dönmeye çağırıyoruz. Kuzey Kore ile iletişim kurma konusunda müttefikimiz Güney Kore ile yakın irtibat halindeyiz." dedi.

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BROŞÜR KRİZİ ÜZERİNE KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE'YE "İRTİBAT OFİSİNİ KAPATACAĞIZ" TEHDİDİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için anavatanlarına ihanet eden "alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse, ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Kim Yo Jong, Güney Korelilerin bu konuda gerekli adımı atmaması halinde kendilerini Kaesong Sanayi Parkı'nın ve ortak irtibat bürosunun kapatılmasına, ayrıca iki ülke arasında varılan askeri anlaşmanın iptaline hazırlaması gerektiğini de kaydetmişti.

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ABD'den Kuzey Kore'nin iletişim kesme kararına "hayal kırıklığı" tepkisi
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