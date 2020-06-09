ABD'nin Irak'taki askeri varlığının görüşüleceği müzakereler yarın başlıyor

Irak Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Amir Fayiz, yarın başlayacak müzakerelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bağdat ve ABD arasındaki müzakerelerin telekonferans aracılığıyla yapılacağını söyleyen Fayiz, toplantılarda Savunma, İçişleri, Petrol, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarından temsilcilerin yer alacağını ifade etti.

Iraklı vekil, müzakerelerde masaya yatırılacak konuların belirlenmesi için iki taraftan kurulan ilgili komitelerin hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, güvenlik konusunun yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve sağlık alanlarındaki ilişkilerin de ele alınacağını kaydetti.

Bağdat ve Washington arasındaki müzakerelerin ilk turu yarın başlayıp 2 gün sürecek.

Müzakerelerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) de yetkililerin yer alacağı iddia edilirken, söz konusu yönetim tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

IRAK MECLİSİ'NİN ALDIĞI "ABD GÜÇLERİNİN IRAK'TAN ÇIKARILMASI" KARARI

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde bir karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Irak'taki bazı üslerinden ayrılıp, buraları Irak ordusuna teslim etmişti.

Amerikan güçleri, ülkenin batısındaki en büyük üslerden biri olan Ayn El-Esed ile kuzeyde bazı noktalarda varlığını sürdürüyor.

İran yönetiminin, Irak'ta desteklediği siyasi ve askeri taraflara "ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması için baskı yaptığı" ifade ediliyor.

Iraklı Şii milis liderleri de sık sık konuyu gündemde tutan açıklamalarda bulunuyor. Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, dün Amerikan güçlerinin ülkeden çekilmesi çağrısı yapmıştı.