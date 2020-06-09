BAE'den Darbeci Hafter milislerine eğitim! Görüntüler ortaya çıktı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

BAE subaylarının Libya'da Hafter milislerine Rus Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video

DARBECİ HAFTER MİLİSLERİNE EĞİTİM

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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