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'den Darbeci milislerine eğitim! Görüntüler ortaya çıktı

Darbeci 'in silah tedarikçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir oyunu daha ortaya çıktı. Türkiye'ye karşı atılan hemen hemen her adımın arkasına yer alan 'nin darbeci Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 11:16 Son Güncelleme: 9.6.2020 11:26 ABONE OL
BAE'den Darbeci Hafter milislerine eğitim! Görüntüler ortaya çıktı

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

BAE subaylarının Libya'da Hafter milislerine Rus Pantsir eğitimi verdiği görüntüler ortaya çıktı | Video

DARBECİ HAFTER MİLİSLERİNE EĞİTİM

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

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BAE'den Darbeci Hafter milislerine eğitim! Görüntüler ortaya çıktı
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