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Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü

Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü İspanya'nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 15:29 Son Güncelleme: 9.6.2020 15:39 ABONE OL
Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü

İspanya'nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Rambla Meydanı'nda 4 hırsız, sokak ortasında saatini çalmak istedikleri turisti darp etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmek yerine telefonları ile darp edilen turisti videoya çekti. Turist adamın kız arkadaşı ise çığlık atarak, çevredekilerden yardım istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, hırsızların Fas uyruklu oldukları ve arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Darp edilen turist ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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Barselona'da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü
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