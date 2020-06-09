Belçika’da protestolarda yağmalanan mağazalar yaralarını sarıyor

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un, polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve tüm dünyaya yayılan protestolar ve yağmalardan, Belçika da nasibini aldı. Başkent Brüksel'de dün bir araya gelen yaklaşık 10 bin kişi, Floyd cinayetini ve ırkçılığı protesto etti. Protestolar sırasında bazı lüks giyim ve eşya satan mağazalar yağmalandı. Zarar gören mağazalar, bugün yaralarını sarmaya başladı. Lüks ve pahalı tasarımcı imzalı moda ürünleri satan mağazaların yağmalanmasını ve binlerce kişinin koronavirüsü hiçe sayarak protesto yapmasını değerlendiren, Brüksel Belediye başkanı Philippe Close, bu sağlık krizi sırasında kamu düzeni, ifade özgürlüğü hakkı ve halk sağlığı arasındaki dengeyi korumanın çok hassas bir dengede olduğuna dikkat çekti.