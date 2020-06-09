Düştüğü su tankerinden 6 gün sonra kurtarıldı

Endonezya'nın ünlü tatil adası Bali'de, düştüğü boş su tankerinde 6 gün mahsur kalan bir İngiliz vatandaşı sağ olarak kurtarıldı. Kendisini kovalayan bir köpekten kaçan 29 yaşındaki Jacob Roberts, 4 metre derinliğindeki boş su tankerinin içine düştü. Tankerin duvarlarını tırmanamayan Roberts, mahsur kaldı. Yiyecek hiçbir şeyi olmayan Roberts, yanında bulundurduğu su sayesinde 6 gün hayatta kalmayı başardı. Jacob'un yardım çağrıları duyan bir köylünün yetkililere haber vermesiyle Roberts, düştüğü yerden çıkarıldı. Zayıflayan ve yaralanan Roberts hastaneye kaldırıldı.