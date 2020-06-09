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'da ! Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 şiddetinde deprem!

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 şiddetinde meydana geldiğini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 09:04 Son Güncelleme: 9.6.2020 09:07 ABONE OL
Endonezya'da deprem! Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 şiddetinde deprem!

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Buru Adası'nın 126 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da deprem! Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6 şiddetinde deprem!
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