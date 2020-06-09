Evrende yalnız mıyız?

Bilim insanları, ilk kez 2007'de keşfedilen yoğun radyo sinyalleri üzerindeki araştırmalarında ilginç bir sonuca vardı. 13 yıl sinyaller üzerinde araştırma yapan uzmanlar, gelen radyo dalgası patlamalarının yerini tespit etti. Batı Avustralya kırsalında konuşlandırılmış ASKAP radyo teleskobunu kullanan Shivani Bhandari liderliğindeki astronomlar, 4 gizemli patlamayı inceledi. Patlamaların, Samanyolu gibi yeni yıldız oluşturan hacimli galaksilerden geliyormuş gibi göründüğünü keşfetti. Ancak patlamaların sıradışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.