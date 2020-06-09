Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Evrende yalnız mıyız?

Evrende yalnız mıyız?

DIŞ HABERLER Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
Evrende yalnız mıyız?
Bilim insanları, ilk kez 2007'de keşfedilen yoğun radyo sinyalleri üzerindeki araştırmalarında ilginç bir sonuca vardı. 13 yıl sinyaller üzerinde araştırma yapan uzmanlar, gelen radyo dalgası patlamalarının yerini tespit etti. Batı Avustralya kırsalında konuşlandırılmış ASKAP radyo teleskobunu kullanan Shivani Bhandari liderliğindeki astronomlar, 4 gizemli patlamayı inceledi. Patlamaların, Samanyolu gibi yeni yıldız oluşturan hacimli galaksilerden geliyormuş gibi göründüğünü keşfetti. Ancak patlamaların sıradışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evrende yalnız mıyız?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA