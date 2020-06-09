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polisi Kudüs’te 3 Filistinli kadını gözaltına aldı

polisi, işgal altındaki ’te otizmli İyad Hallak'ın şehit edilmesine tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale ederek 3 Filistinli kadını gözaltına aldı. Otizmli genç , 30 Mayıs'ta 'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. "Kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 22:16 ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde engelli Hallak'ın şehit edilmesini protesto etti.

Bu sırada gösteriye engel olan İsrail polisinin 3 Filistinli kadını gözaltına aldığı aktarıldı.

Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında ilk kez konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti.

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İsrail polisi Kudüs’te 3 Filistinli kadını gözaltına aldı
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