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‘Kovid doğal bir virüs değil’

Giriş Tarihi: 9.6.2020 ABONE OL
Dünya genelindeki vaka sayısı 7 milyonu aştı. Virüs nedeniyle 407 bin 855 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 496 bin 865 kişi iyileşti.
Yeni Zelanda: Başbakan Jacinda, Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı. Tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı.
Çin: Yeni ölüm yine yok. 4 ithal vaka var. Toplam 65 aktif vaka kaldı.
Latin Amerika: Kovid savaşını kaybediyor. Dünyada virüsün en hızlı arttığı yer. Vaka sayısı 1.2 milyonu aştı.
S. Arabistan: Vakalar 100 bini geçti.
Pakistan: Vakalar 100 bini geçti.
Polonya: Bir maden ocağından virüs kümesi oluştu. Bin 151 vaka ortaya çıktı.
Küba: Virüs kontrol altına alındı
Güney Kore: 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Norveç: Kovid-19'un doğal yollarla oluşan bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Norveçli virolog Birger Sorensen ve İngiliz onkoloji uzmanı Angus Dalgleish, Kovid- 19'un insan vücuduna tutunmasını sağlayan "çivi proteinin" DNA dizisine yapay olarak eklenmiş kodlar olduğunu ileri sürdü.
ABD: Ölenlerin sayısı son 24 saatte 419 artarak 112 bin 888'e yükseldi.
İngiltere: Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e düştü.

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‘Kovid doğal bir virüs değil’
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