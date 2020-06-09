‘Kovid doğal bir virüs değil’

Dünya genelindeki vaka sayısı 7 milyonu aştı. Virüs nedeniyle 407 bin 855 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 496 bin 865 kişi iyileşti.Başbakan Jacinda, Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı. Tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı.Yeni ölüm yine yok. 4 ithal vaka var. Toplam 65 aktif vaka kaldı.Kovid savaşını kaybediyor. Dünyada virüsün en hızlı arttığı yer. Vaka sayısı 1.2 milyonu aştı.Vakalar 100 bini geçti.Vakalar 100 bini geçti.Bir maden ocağından virüs kümesi oluştu. Bin 151 vaka ortaya çıktı.Virüs kontrol altına alındı38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.Kovid-19'un doğal yollarla oluşan bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Norveçli virolog Birger Sorensen ve İngiliz onkoloji uzmanı Angus Dalgleish, Kovid- 19'un insan vücuduna tutunmasını sağlayan "çivi proteinin" DNA dizisine yapay olarak eklenmiş kodlar olduğunu ileri sürdü.Ölenlerin sayısı son 24 saatte 419 artarak 112 bin 888'e yükseldi.Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e düştü.