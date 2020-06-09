‘Kovid doğal bir virüs değil’

Dünya genelindeki vaka sayısı 7 milyonu aştı. Virüs nedeniyle 407 bin 855 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 496 bin 865 kişi iyileşti.
Yeni Zelanda:
Başbakan Jacinda, Kovid-19'a yakalanan tüm hastaların iyileştiğini ve aktif vaka kalmadığını açıkladı. Tüm Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı.
Çin:
Yeni ölüm yine yok. 4 ithal vaka var. Toplam 65 aktif vaka kaldı.
Latin Amerika:
Kovid savaşını kaybediyor. Dünyada virüsün en hızlı arttığı yer. Vaka sayısı 1.2 milyonu aştı.
S. Arabistan:
Vakalar 100 bini geçti.
Pakistan:
Vakalar 100 bini geçti.
Polonya:
Bir maden ocağından virüs kümesi oluştu. Bin 151 vaka ortaya çıktı.
Küba:
Virüs kontrol altına alındı
Güney Kore:
38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Norveç:
Kovid-19'un doğal yollarla oluşan bir virüs olmadığı, laboratuvar ortamında yapay olarak üretildiği iddialarına bir yenisi daha eklendi. Norveçli virolog Birger Sorensen ve İngiliz onkoloji uzmanı Angus Dalgleish, Kovid- 19'un insan vücuduna tutunmasını sağlayan "çivi proteinin" DNA dizisine yapay olarak eklenmiş kodlar olduğunu ileri sürdü.
ABD:
Ölenlerin sayısı son 24 saatte 419 artarak 112 bin 888'e yükseldi.
İngiltere:
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 55'e düştü.