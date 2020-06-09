Polis teşkilatı kapatılacak

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde 13 gün geride kaldı. Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis kentindeki polis departmanı tasfiye edilecek. Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi. Bu arada ilk kez hakim karşısına çıkan eski polis Derek Chauvin'in kefaleti ise 1 milyon 250 bin dolara çıkarıldı. Öte yandan Virginia eyaletinde siyahi bir kişiyi gözaltına almak için elektroşok silahıyla birden fazla kez ateş eden ve orantısız güç kullanan polis memuru da gözaltına alındı.