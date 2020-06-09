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Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden öyle bir şey çıktı ki...

'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ismi açıklanmayan bir kişinin mesanesinde şarj kablosu tespit edildi. Özel operasyonla kişinin vücudundan çıkarılan şarj kablosu tıp dünyasını da şaşırttı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.6.2020 16:53 Son Güncelleme: 9.6.2020 16:57 ABONE OL
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden öyle bir şey çıktı ki...

Hindistan'ın Assam eyaletinde tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Olay, Hindistan'ın Assam eyaletindeki Guwahati kentinde meydana geldi. 30 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Çekilen röntgende, kişinin mesanesinde yaklaşık bir metre uzunluğunda bir şarj kablosunun olduğu görüldü.

ÖNCE YUTTUM DEDİ, SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hindistan medyası, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin doktorlara, "Şarj kablosunu yuttum" dediğini duyurdu. Doktorlar ameliyat sırasında şarj kablosunun, kişinin cinsel organından mesanesine girdiğini tespit etti. Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Walliul Islam, "Yaklaşık 25 yıldır cerrahım ancak şu ana kadar bir ameliyatta ilk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

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Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden öyle bir şey çıktı ki...
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