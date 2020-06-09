Trump’a oy vermeyecekler

Bir yandan Kovid-19 diğer taraftan George Floyd isyanlarının yaşandığı ABD'de başkanlık yarışı da ısınıyor. Cumhuriyetçilerin önde gelen isimleri ise Başkan Donald Trump'a oy vermeyeceklerini açıklıyor. Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'a oy vereceğini açıkladı. New York Times gazetesine göre de eski başkanlardan George W. Bush ile Senatör Mitt Romney de Trump'a oy vermemeyi düşünüyor. Hayatını kaybeden ünlü senatör John McCain'in eşi Cindy McCain'in de Biden'e oy vermeyi düşündüğü ileri sürüldü.