Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

’de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. New York'ta mağazaya zorla giren bir grup protestocunun 10 bin dolar değerindeki soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 12:58 ABONE OL
ABD’de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. 1 Haziran'da meydana gelen olayda, yerel saatle 22.00 sıralarında bir grup yağmacı, New York'taki Herald Meydanı'ndaki bir mağazaya girerek 10 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.

BİR GECE ÖNCE DE KUYUMCU SOYULMUŞTU

Yerel kaynaklar, aynı bölgede 31 Mayıs günü iki kişinin bir kuyumcuya girerek vitrin camlarını kırdığı ve 29 bin dolar değerinde ürünü çaldığı belirtildi. Bahsi geçen kişilerin daha önce de bir elektronik mağazayı soymaya çalıştıkları ifade edildi. Polis heryerde yağmacıları arıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA