Almanya, AB dışındaki ülkelere seyahat uyarısını ağustos sonuna kadar uzattı

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda, AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri hariç diğer ülkeler için "seyahat uyarsının" 31 Ağustos'a kadar uzatılması kararının aldığını belirtti.

Maas, AB dışındaki ülkelere yeniden sınırsız seyahatı mümkün kılan ortak kriterlere ve koordinasyon süreçlerine sahip olunmadığını ifade etti.

Çok sayıda kişinin Avrupa ülkeleri dışına yeniden seyahat etmeyi beklediğinin bilincinde olduklarını ifade eden Maas, "Bu Türkiye ve Afrika'nın kuzeyinin yanı sıra ve güneydoğu Asya veya ABD'deki destinasyonlar için de geçerli. Turistik amaçlı seyahatler dahil bu seyahatlerin ne zaman yeniden mümkün olabileceği salgının seyrine bağlı." ifadesini kullandı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla AB dışındaki ülkelere seyahat uyarıları 31 Ağustos'a kadar uzatılsa da virüsün yayılmasının yavaşladığı ülkelere istisnalar getirilebilecek.

Haberde, bu ülkelerle ilgili yapılacak değerlendirmelerde Kovid-19 ile ilgili vaka sayılarının gelişimi, hijyen kuralları, test kapasitesi, şeffaflık, sağlık sisteminin kapasitesi ve seyahat edilen ülkeden geri dönme imkanlarının göz önünde bulundurulacağı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu geçen hafta AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri için seyahat uyarılarını 15 Haziran'dan itibaren kaldırma kararı almıştı.