DSÖ: Dünyada salgın tablosu kötüye gidiyor

Kovid-19 tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 272 bin 97'ye ulaştı. Virüs nedeniyle 411 bin 607 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 581 bin 86 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 279 bin aktif enfekte vaka bulunuyor. İşte dünyadaki son gelişmeler:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ):
Avrupa'daki kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen dünyada tablonun kötüye gittiğini açıkladı.
Rusya:
Günlük vaka artışının 2 bin civarında olduğu başkent Moskova'da yasaklar kaldırılmaya başlandı. Artık halk istediği zaman istediği yere gidebilecek.
Brezilya:
Vaka sayısı 700 bini geçti.
İngiltere:
Okulların açılması ertelendi.
Filipinler:
Aşı bulunana kadar ilkokullar evden eğitime devam edebilir.
ABD:
Son 24 saatte 648 yeni ölüm kaydedildi. Bu son iki ayın en az ölümü oldu. Kayıp bilonçosu böylece 113 bin 125'e çıktı.
Hindistan:
5 hastanenin tedavi etmediği bir kovid hastası tren ile 700 km yolculuk yaptıktan sonra öldü.
Malezya:
Son 24 saatte 7 yeni vaka. Bu son 3 aydaki en düşük vaka artışı oldu.
Çin:
3 ithal vaka var.
Güney Kore:
35 yeni vaka tespit edildi.
Meksika:
354 kişi öldü.
Yemen:
Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor.
Peru:
Son 24 saatte 106 kişi öldü.
Nature Dergisi:
Kovid kısıtlamaları olmasaydı 11 Avrupa ülkesinde 4 Mayıs'a kadar 3.1 milyon kişi daha ölecekti.