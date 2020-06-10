DSÖ: Dünyada salgın tablosu kötüye gidiyor

Kovid-19 tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 272 bin 97'ye ulaştı. Virüs nedeniyle 411 bin 607 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 581 bin 86 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 279 bin aktif enfekte vaka bulunuyor. İşte dünyadaki son gelişmeler:Avrupa'daki kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen dünyada tablonun kötüye gittiğini açıkladı.Günlük vaka artışının 2 bin civarında olduğu başkent Moskova'da yasaklar kaldırılmaya başlandı. Artık halk istediği zaman istediği yere gidebilecek.Vaka sayısı 700 bini geçti.Okulların açılması ertelendi.Aşı bulunana kadar ilkokullar evden eğitime devam edebilir.Son 24 saatte 648 yeni ölüm kaydedildi. Bu son iki ayın en az ölümü oldu. Kayıp bilonçosu böylece 113 bin 125'e çıktı.5 hastanenin tedavi etmediği bir kovid hastası tren ile 700 km yolculuk yaptıktan sonra öldü.Son 24 saatte 7 yeni vaka. Bu son 3 aydaki en düşük vaka artışı oldu.3 ithal vaka var.35 yeni vaka tespit edildi.354 kişi öldü.Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor.Son 24 saatte 106 kişi öldü.Kovid kısıtlamaları olmasaydı 11 Avrupa ülkesinde 4 Mayıs'a kadar 3.1 milyon kişi daha ölecekti.