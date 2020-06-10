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DSÖ: Dünyada salgın tablosu kötüye gidiyor

Giriş Tarihi: 10.6.2020 ABONE OL
DSÖ: Dünyada salgın tablosu kötüye gidiyor
Kovid-19 tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 272 bin 97'ye ulaştı. Virüs nedeniyle 411 bin 607 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 581 bin 86 kişi iyileşti. Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 279 bin aktif enfekte vaka bulunuyor. İşte dünyadaki son gelişmeler:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Avrupa'daki kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen dünyada tablonun kötüye gittiğini açıkladı.
Rusya: Günlük vaka artışının 2 bin civarında olduğu başkent Moskova'da yasaklar kaldırılmaya başlandı. Artık halk istediği zaman istediği yere gidebilecek.
Brezilya: Vaka sayısı 700 bini geçti.
İngiltere: Okulların açılması ertelendi.
Filipinler: Aşı bulunana kadar ilkokullar evden eğitime devam edebilir.
ABD: Son 24 saatte 648 yeni ölüm kaydedildi. Bu son iki ayın en az ölümü oldu. Kayıp bilonçosu böylece 113 bin 125'e çıktı.
Hindistan: 5 hastanenin tedavi etmediği bir kovid hastası tren ile 700 km yolculuk yaptıktan sonra öldü.
Malezya: Son 24 saatte 7 yeni vaka. Bu son 3 aydaki en düşük vaka artışı oldu.
Çin: 3 ithal vaka var.
Güney Kore: 35 yeni vaka tespit edildi.
Meksika: 354 kişi öldü.
Yemen: Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'i hayatını kaybediyor.
Peru: Son 24 saatte 106 kişi öldü.
Nature Dergisi: Kovid kısıtlamaları olmasaydı 11 Avrupa ülkesinde 4 Mayıs'a kadar 3.1 milyon kişi daha ölecekti.

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DSÖ: Dünyada salgın tablosu kötüye gidiyor
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