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Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti

Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 55 bin 421'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 00:56 ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 998 bin 400 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, virüs tespit edilen 31 bin 505 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgında 1210 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 421'e ulaştı.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında ise Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti
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