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Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 17:45 ABONE OL
Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ ÇEKİLMEDEN ÖNCE MAYIN YERLEŞTİRMİŞ

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.

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Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı
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