Hafter milislerin bıraktığı mayın patladı: 2 ölü, 4 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter milislerinin bıraktığı mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
DARBECİ HAFTER MİLİSLERİ ÇEKİLMEDEN ÖNCE MAYIN YERLEŞTİRMİŞ
Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde Hafter'e bağlı milislerin bıraktığı mayının patladı. Mayının patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların durumlarının ağır olduğu aktarıldı. Öte yandan Hafter milisleri Trablus güneyindeki sivil yerleşim bölgelerinden çekilmeden önce binlerce mayın yerleştirdiği ifade ediliyor.Son dakika: Hafter hangi ülkeye sığınacak? Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Libya ordusundan Sirte'deki Hafter milislerine hava operasyonu Libya'da flaş gelişme! UMH'ne bağlılıklarını ilan ettiler Yunanistan'ın Doğu Akdeniz telaşı! İtalya ile MEB anlaşması imzaladı