Libya’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonla kurtardığı Terhune kentinin batısında, Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki bir su kuyusunda 5 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin bir süredir kuyuda olduğu ifade edildi.