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’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu

'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulundu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:39 ABONE OL
Libya’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, kentin batısındaki bir bölgedeki su kuyusunda 5 ceset bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı düzenlediği operasyonla kurtardığı Terhune kentinin batısında, Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki bir su kuyusunda 5 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin bir süredir kuyuda olduğu ifade edildi.

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Libya’da bir su kuyusunda 5 ceset bulundu
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