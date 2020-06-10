Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Libya’da darbeci Hafter'den sivil katliamı

’da darbeci Hafter'den sivil katliamı

'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi 'nin (UMH) Terhune kentini kontrol altına almasının ardından, su kuyularında inceleme yaptığı sırada 5 ceset buldu. Cesetlerin bölgede yaşayan sivillere ait olduğu ve gayri meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e ait milisler tarafından infaz edilerek su kuyusuna atıldığı bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 17:37 Son Güncelleme: 10.6.2020 17:42 ABONE OL
Libya’da darbeci Hafter'den sivil katliamı

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. UMH güçleri Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesete rastladı. UMH birliklerinden elde edinilen bilgilere göre, cesetlerin kentte yaşayan sivil halka ait olduğu ve Hafter güçleri tarafından infaz edilerek, su kuyusuna atıldığını duyurdu.

116 CESEDE DAHA ULAŞILMIŞTI

Öte yandan, UMH Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada "Terhune Hastanesi'nde bulunan odalarda silahla vurulmuş, işkence edilmiş, 106 kişinin cesedine ulaştık" açıklamasında bulunmuştu.

Son dakika: Hafter hangi ülkeye sığınacak? Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı? Libya ordusundan Sirte'deki Hafter milislerine hava operasyonu Libya'da flaş gelişme! UMH'ne bağlılıklarını ilan ettiler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya’da darbeci Hafter'den sivil katliamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA