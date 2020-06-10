Libya’da darbeci Hafter'den sivil katliamı

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti, Hafter milislerinden temizlenerek Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri tarafından kontrol altına alındı. UMH güçleri Sog Al-Khmies Emsihel kasabasındaki su kuyularına başlattığı incelemeler sırasında kuyunun içinde 5 cesete rastladı. UMH birliklerinden elde edinilen bilgilere göre, cesetlerin kentte yaşayan sivil halka ait olduğu ve Hafter güçleri tarafından infaz edilerek, su kuyusuna atıldığını duyurdu.

116 CESEDE DAHA ULAŞILMIŞTI

Öte yandan, UMH Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada "Terhune Hastanesi'nde bulunan odalarda silahla vurulmuş, işkence edilmiş, 106 kişinin cesedine ulaştık" açıklamasında bulunmuştu.

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