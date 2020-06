Libya’da söz artık Türkiye’de

Dünya medyası Türkiye'nin Libya'da attığı adımları yakından izlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam TRT canlı yayınında söylediği sözler yine başta uluslararası ajanlar olmak üzere birçok yayın organının internet sitelerinde manşetlerde yer aldı. Haberlerde özellikler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'daki geçiş sürecine ilişkin, "Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra ABD-Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu" sözleri dikkat çekti. Batı medyası ABD ve Türkiye arasında Libya'da yeni döenme dair yakınlaşmayı öne çıkarırken İslam dünyasındaki medya organları ise Türkiye'nin Libya'da Batılı ve doğulu ülkelerin desteklediği Hafter güçlerini yenilgiye uğratmasına dikkat çekti. Örneğin Ortadoğu'nun önemli gazetecilerinden Abdülbari Atwan, 5Pillars sitesindeki yazısında Başkan Erdoğan'ın Libya'da Rusya, Fransa, BAE ve Mısır destekli darbeci Halife Hafter güçlerine karşı başarılı olmasını 'tarihi bir zafer ve dönüm noktası' diye niteledi.Ajansın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hafter her an sürecin dışına atılabilir" sözleri ön plana çıkarıldı."Erdoğan, Libya konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı" başlığını kullanan televizyon kanalının internet sitesindeki haberde "Libya'da uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac hükümetini destekleyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni bir dönemin başladığını duyurdu" denildi.Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun son haftalarda Hafter milislerine karşı sahada önemli zaferler elde ettiğini hatırlatan haber sitesi, Türkiye'nin Libya ile ilgili olarak ABD ile bazı konularda anlaşma yaptığını aktardı."ABD'nin politikalarını eleştirmesine rağmen Erdoğan ve Trump'ın Libya'da yeni bir mutabakat sürecine dair konuşmaları dikkat çekti.""Türkiye'nin ağırlığı on yıldır şiddetin pençesindeki Libya'da iç savaşı bitirebilir."DHA ajansına konuşan ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza ise "Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.