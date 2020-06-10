Mısır’ın küstah açıklamasına tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Mısır Fetva Kurumu'nun İstanbul'un fethini "Osmanlı işgali" olarak nitelendiren açıklamasının kurum için utanç lekesi olduğunu belirtti. Karadaği, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı. Diyanet İşleri Başkanlığı da kurumun açıklamasının, Müslüman inancı ve ahlakına yakışmadığını, tarihi gerçeklere, akıl ve vicdana aykırı, talihsiz ve çirkin bir paylaşım olduğunu vurguladı.