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'da saldırısı: 81 ölü

ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın düzenlediği silahlı saldırıda 81 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 10.6.2020 22:45 ABONE OL
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin eyaletin Foduma Kolomaiya köyüne saldırdığını belirtti.

Zulum, "Bölgede şimdiye kadar 81 kişinin cesedine ulaşıldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı." ifadesini kullanarak, orduya bölgedeki terör örgütü üyelerine karşı operasyonlarının hızladırması çağrısında buldu.

2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 81 ölü
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