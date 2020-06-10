Son dakika: Hafter hangi ülkeye sığınacak? Darbeci Hafter Libya'dan kaçtı mı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, A Haber canlı yayınında darbeci Hafter'in, Libya dışına kaçmış olabileceğine dair istihbaratlar aldıklarını söyledi. Bakan Akar bilginin teyitli olmadığını belirtti. Türkiye'nin Libya'daki meşru hükümete SİHA'lar ve eğitimlerle verdiği destek sonrası bozguna uğrayan darbeci güçlerden umudunu keserek ortadan kaybolan Hafter ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi. Canlı yayına katılan SETA Dış Politikalar Direktörü Prof.Dr. Muhittin Ataman, Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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ERDOĞAN KARAKUŞ: MISIR'A KAÇMIŞTIR

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, darbeci Hafter'in Mısır'a kaçtığını düşündüğünü ifade etti.

Karakuş, "Darbeci Hafter eğer kaçtıysa en yakın ülke Mısır. Daha önce Kahire bildirgesini yayınlarken de oraya gitmişti. Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitmişti. Sarrac askerleri ilerledi. Malumunuz bunun üstüne Hafter, "Bizi destekleyenler ihanet etti" diye bir açıklama yaptı. İhanet etmeyen bir Yunanistan kaldı. Hafter'in en çok kazanmasını isteyen ülke onlar. Ama onlar da başarılı olamadı. Hafter bu konuşmadan sonra ülkeyi terk ettiyse en kolay yer olan Mısır'a gitmiştir. Türkiye ve Libya için çok yararlı olur." diye konuştu.

MUHİTTİN ATAMAN: AŞİRETLERİN ANLIK TARAFTAR DEĞİŞTİRMESİ HAFTER'İ KORKUTMUŞ OLABİLİR

SETA Dış Politikalar Direktörü Prof.Dr. Muhittin Ataman, aşiretlerin Hafter'in arkasından çekilmiş olmasının Hafter'i korkuttuğunu söyledi.

Ataman, "Doğrusu beklenmedik bir gelişme değil. Libya UMH askerleri Türkiye'nin desteği ile çok büyük başarılar elde etti. Dış devletlerin ve iç aktörlerin tavrında Libya hükümeti lehine değişimler oldu. Son zamanlarda yenilen Hafter birlikleri gerilemek durumunda kaldı. Aşiret devleti olan ülkede çok önemli bazı aşiretlerin Hafter'i terk ederek hükümetin yanına geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla aşiret yapılarının anlık taraf değiştirmesi Hafter'i korkutmuş olabilir. Kendisini kıskaçta hissetmemek için kaçmış olabilir. Libya'daki aşiretler güç dengelerine göre tavır değiştiriyorlar. Hafter'in üstünde böyle bir korku var. Rusya'nın orta noktaya gelecek olması bile Hafter'i korkutmuş olabilir." dedi.

GÜRSEL TOKMAKOĞLU: MISIR'DAN DÖNMEMİŞ OLABİLİR

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Hafter'in Mısır'a gittikten sonra geri dönmemiş olabileceğini söyledi. Tokmakoğlu şu çarpıcı açıklamalarda bulundu:

Son iki haftada yaşananlara baktığımızda Wagner grubu Trablus'un altında bulunuyordu burayı terk etti. Burada güç boşluğu oluştu. Trablus'un güneyinde bulunan Cufra'ya doğru operasyonlarda UMH güçleri çok hızlı ilerledi. Hafter güçlerinin yapıları araçlarını hızla geri çekti. Burada bir lidersizlik sorunu olabilir mi? Bu soruyu geçen hafta sormaya başlamıştık. Sahada askeri yapı arkadan çekilirken, Tobruk da siyasi olarak arkasından çekilmeye başlanmıştı. Bizim burada okuyamadığımı ise aşiretlerin alttan alta sergilediği tavırlar. Baktığınız zaman Hafter, yeni çalkantılı dönem içinde Libya'nın içinden kendine destek bulamadı. Ankara'ya Sarrac geldiğinde, Hafter de Mısır'a gitmişti. Oradan dönüp dönmediğine dair bilgi yok. ABD ve Avrupa ülkeleri bunun arkasında duracak değil. Afrika bölgelerinde veya Mısır'da duruyor. Mısır'da olduğunu düşündürecek bir başka konu da, 3-4 gün önce Sisi, sınırını emniyete alma ihtiyacı duydu. Zırhlı tanklarını oraya yığdı.

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