TBMM Başkanlığı'ndan 'Genel sekreterlik karantinaya alındı' iddiaları sonrası flaş açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan, 'TBMM'de koronavirüs karantinası' iddiaları üzerine açıklama yapılarak, "Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

TBMM Başkanlığı, 'TBMM ana binada koronavirüs karantinası' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan TBMM Genel Sekterliği'nin karantinaya alındığı iddiaları yalanlanarak, "TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanın geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

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