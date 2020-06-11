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Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın kararına tepki

Avrupa Birliği () Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Başkanı 'ın () yetkililerine yaptırım uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamasından "ciddi endişe" duyduğunu bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 21:19 ABONE OL

Borrell, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin UCM'ye desteğinin geçmişten bugüne sürdüğünü belirterek, "UCM, uluslararası hukukun tesis edilmesinde ve en ağır uluslararası suçların çözülmesinde kilit rol oynamaktadır." dedi.

Mahkemenin rolüne tüm devletler tarafından saygı duyulması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, Trump'ın kararından "ciddi endişe duyduğunu" ifade etti.

Borrell, konunun AB Dışişleri Bakanları Toplantısında gündeme gelebileceğini kaydetti.

Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Trump'ın UCM kararına tepki
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