Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de tepki çeken hareket! Trump yanlıları cinayet ile böyle dalga geçtiler!

'de tepki çeken hareket! Trump yanlıları cinayet ile böyle dalga geçtiler!

Amerika'da 'un ölümüne tepkiler sürerken Trump destekçilerinden tepki çeken bir hareket geldi. 'd bir grup Trump yanlısı ırkçı grup George Floyd'unpolis memuru tarafından öldürüldüğü anı canlandırarak dalga geçti.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:55 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:59 ABONE OL
ABD'de tepki çeken hareket! Trump yanlıları cinayet ile böyle dalga geçtiler!

Amerika'da bir grup Tump yanlısı ırkçı, Siyahilerin Hayatları Değerlidir ( Black Lİves Matter ) protestocularına karşı bir protesto düzenleyerek "Herkesin hayatı değerlidir" pankartları açtı. Trump afişleri taşıyan gruptan iki kişi, George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafndan öldürüldüğü anın aynısını canlandırdı.

Son dakika: ABD'de George Floyd'un ölümüyle dalga geçenlerden tepki çeken skandal hareket | Video

Olay Pazartesi günü New Jersey eyaletinde meydana geldi. Irkçı iki göstericinin Jim ve Joe De Marco isimli iki kardeş oldukları ortaya çıktı. Görüntülerin yayılması üzerine Jim De Marco'nun çalıştığı şirketten kovulduğu öğrenildi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

‘George Floyd’un ölümü dünyayı değiştirecek’ ABD’de ilk kez! Siyahi general kuvvet komutanı olarak atandı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı! Tabutta dikkat çeken detay...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de tepki çeken hareket! Trump yanlıları cinayet ile böyle dalga geçtiler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA