Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

Demokrat Başkan adayı , ABD Başkanı 'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ''oy çalma girişiminde bulunacağı'' suçlaması yöneltti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 19:41 Son Güncelleme: 11.6.2020 19:52 ABONE OL
Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.

Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması
Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA