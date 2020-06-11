Biden'den Trump'a ''seçimde oy çalmayı deneyecek'' suçlaması

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.