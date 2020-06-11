Hafter Libya’dan kaçmış olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Akar'ın Libya konusunda söyledikleri ise dünya basınının da kısa sürede ilgisini çekti. Akar, şunları söyledi:En büyük güç haklı olmak, adalete-hukuka uygun olmak. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) BM tarafından tanınan Libya'nın tamamını temsil eden güç. Hafter orada kendi başına güç olarak çıkmadı, birtakım güçlerin kullandığı alan olarak duruyordu. Arkasındaki destek çekildikçe, ortadan kalktıkça Hafter'in orada kaybolacağı kesin. Desteğimiz sayesinde Libya'da denge ciddi şekilde Serrac lehine değişti. Ateşkes çağrısı zaman kazanmaya yönelik, samimi olmayan girişimler. Serrac haklı, haklı olan güçlüdür. Teyide muhtaç bilgilere göre Hafter Libya dışında, hangi maksatla çıktığını bilmiyoruz. Rusya, Libya'da uçakları olduğunu reddediyor.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar hukuka uygun. Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması anlaşması da yetkili imzalarıyla belirlendi. BM ye iletilmiş anlaşma çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmayı uluslararası hukuk kurallarına göre sulandırmaya çalışmak objektif bir davranış değil. TSK'nın gücü kuvveti belli, tehditlerin hiçbir faydası olmayacağını ifade etmek istiyorum.Suriye'de harekâtlarımızı ilk günkü hassasiyetle sürdürmekteyiz. Mutabakatlarda sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz. Az da olsa tacizler devam ediyor. Şu ana kadar 300 bin Suriyeli kardeşimiz evine döndü."Savunma Bakanı Akar, Yunanistan konusunda ise "Yunan bakanın açıklaması bir dil sürçmesidir. Yunanistan'ın Türkiye ile savaşmak isteyeceğinin matematik olarak doğru olmadığının altını çizmek istiyorum. Sorunlarımızı uluslararası hukuka, komşuluk ilişkilere dayanarak konuşmak suretiyle sorunları çözebileceğimize inanıyoruz. Lozan'a uyulmasını biz de istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Akar ayrıca "Ne Yunanistan ne başka bir ülke Müslüman ve Türk karşıtlığıyla bir yere varamaz. Ayasofya, Türkiye'nin İstanbul'un fethi sonrası elde ettiği bir yapı. Siz bu yapıyı hiçbir şekilde dizayn etmeye kalkamazsınız. Azim ve kararlılıkla asil Türk milletinin hakkını korumakta kararlıyız bu konuda komşularımızın bizi test etmemesini temenni ederiz" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Temmuz'dan bu yana 19 bin 692 kişi TSK'dan ihraç edildi. 1179 kişinin emekli olduktan sonra rütbesi alındı. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürdük, sürdürüyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir dönemde hiçbir haine giydirmemek için en titiz çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.