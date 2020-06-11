Hafter milisleri petrol sahasını bastı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, El-Fil petrol sahasını basarak üretimi kesti. Silahlı grubun, tesiste görevli çalışanları petrol üretimini durdurmaya zorladığı belirtildi. Hafter'e bağlı milislerin, Sirte kentinin batısına düzenlediği rastgele saldırılar nedeniyle onlarca ailece evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki bölgelere yerleştirdiği mayınlardan 3'ünün patlaması sonucu da aralarında sivillerin de bulunduğu 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Öte yandan, Libya ordusuna bağlı birlikler, Hafter milislerinden temizlenen Kasr Bin Gaşir bölgesinde bir konteynerin içinde yanmış halde çok sayıda ceset bulundu.