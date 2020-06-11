İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "3. aşamada korona virüs ile uyum sürecine geçeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik, "3. aşamada korona virüs ile uyum sürecine geçeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 salgının az görüldüğü bölgelerde korona virüs ile uyum sürecine geçeceklerini belirterek, "Sağlık protokollerine bağlı kalarak korona virüs ile uyum aşamasına geçeceğiz. Bu konuda gerekli planlamanın yapılması gerekmekte" dedi.

Korona virüs ile mücadelede ilk aşama olarak iş yerlerinin ve toplu mekanların kapatıldığını hatırlatan Ruhani, "İkinci aşamada bilinçli sosyal mesafe önlemleri ile kapatılan iş yerlerinin tekrar açılmasına izin verdik. Üçüncü aşamada ise korona virüs ile uyum sürecine geçeceğiz" ifadelerini kullandı. Korona virüs ile uyum sürecinde salgını ülke genelinde kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Ruhani, virüsün ne zaman biteceğine ilişkin herhangi bir bulgunun olmadığını belirtti. Ruhani, "Hiçbir uluslararası kurum ve bilim insanı, virüsün ne zaman yok olacağına ilişkin bir bulgu vermemekte. Bu nedenle bilinçli sosyal mesafe önlemleri ile elde ettiğimiz tecrübeyi, sağlık protokollerini uygulamakta ve halkın sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüs ile uyum sürecinin sağlık protokollerine bağlı kalarak başlatılacağını belirterek, "İran, korona virüs kaynaklı oluşan toplumsal ve ekonomik baskıyı kıran ilk ülke oldu. Korona virüs ile uyum sürecinde yetkililer ve medya, gerekli sağlık talimatlarını halka anlatmalıdır" dedi.

