Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye sert tepki: İran’ın adını kötüye kullanamazsınız

Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye sert tepki: İran’ın adını kötüye kullanamazsınız

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve kullanmaması gerektiğini belirtti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:00 ABONE OL
İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye sert tepki: İran’ın adını kötüye kullanamazsınız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetine atıfta bulunarak, ABD'nin İran'ı karalamak için Birleşmiş Milletler'i ve Uluslararası Atom ve Enerji Kurumunu kullanmaması gerektiğini açıkladı.

Zarif, yaptığı paylaşımda, "ABD İran ile krizi artırmak ve zorla diğerlerinin kendisini takip etmesini istemekte. Ancak Irak'taki terör saldırısı, Filistin ve Yemen'de işlediği cinayetler, BM ve uluslararası Atom ve Enerji Kurumunun 2231 sayılı kanunu çiğneyen bir ülke olarak İran'ın adını kötüye çıkartamaz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye sert tepki: İran’ın adını kötüye kullanamazsınız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA