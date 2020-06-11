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'da 127 kişi katıldıkları düğün ve davette Kovid-19'a yakalandı

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde iki toplu etkinlikte 127 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:58 ABONE OL
İran'da 127 kişi katıldıkları düğün ve davette Kovid-19'a yakalandı

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nuruziyan, "54 kişi Keşm Adası'ndaki bir düğünde, 73 kişi de Bender Abbas kentindeki bir davette sosyal mesafeye uymadıkları ve maske kullanmadıkları için Kovid-19'a yakalandı." dedi.

Hürmüzgan'da bugüne kadar 6 bin 625 kişide Kovid-19 tespit edildiğini dile getiren Nuruziyan, "Sadece dün, yaşları 30 ile 94 arasında 7 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi, vaka sayısı da 180 bini aştı.

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İran'da 127 kişi katıldıkları düğün ve davette Kovid-19'a yakalandı
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