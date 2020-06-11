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'te şoke eden olay! Televizyon muhabiri canlı yayın sırasında bayıldı

'te izleyenleri şoke eden bir canlı yayın gerçekleşti. İsveç televizyonu 'ün ünlü muhabiri Jenny Strömstedt, canlı yayında 34 yıl önce cinayete kurban giden İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 13:00 Son Güncelleme: 11.6.2020 13:05 ABONE OL
İsveç'te şoke eden olay! Televizyon muhabiri canlı yayın sırasında bayıldı

28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğunun açıklanmasının ardından canlı yayın kazası yaşandı.

Suikast dosyasının Başsavcısı Petersson ile röportaj yapan TV4 televizyonunun muhabiri Strömstedt, canlı yayında yere yığıldı, kısa süre sonra programda reklam arası verildi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika: İsveç'de televizyon muhabiri canlı yayında bayıldı

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden açıklama yayımlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, ''Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş.'' ifadesini kullandı.

PALME CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.

Gece, eşi Lisbet Palme ile sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti.

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İsveç'te şoke eden olay! Televizyon muhabiri canlı yayın sırasında bayıldı
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