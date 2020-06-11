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Müftüsü'nden açıklaması: Türkiye ile bağlar güçlendirilmeli

'nın Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. BAE'ye ise, "Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:15 ABONE OL
Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması: Türkiye ile bağlar güçlendirilmeli

Libya'nın Müftüsü Sadık el-Giryani'den Türkiye açıklaması geldi. Sadık el-Giryani, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı zafer elde edilmesi için Türkiye ile müttefikliğin ve bağların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sadık el-Giryani, Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirliği (BAE) ise "BAE üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor. Türkiye'nin Libya'ya müdahalesini eleştirenler bu ülkeler, zaferi engellemeye çalışan çetelerdir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Sadık el-Giryani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deneyimli bir siyasetçi olduğuna dikakt çekerek, " Ey hakiki Libyalılar, Türkiye'nin müttefikliği ile diğer ülkelerin müttefikliğini karıştırmayın. Türkiye ve lideri bizim için ayrı, Libya'yı karıştırmaya çalışan ülkeler ayrı. Türkiye'nin desteğini asla unutmayın" diye konuştu.

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Libya Müftüsü'nden Türkiye açıklaması: Türkiye ile bağlar güçlendirilmeli
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