Norveç'te cami saldırganına 21 yıl hapis cezası verildi! Norveç kanunlarına göre en ağır hapis cezasına çarptırıldı

Norveç'te geçtiğimiz yıl camiye silahlı saldırı gerçekleştiren 22 yaşındaki Philip Manshaus, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Manshaus'a verilen 21 yıllık hapis cezasının Norveç kanunlarında öngörülen en yüksek ceza olduğu belirtildi.

Norveç'in başkenti Oslo'nun batısında yer alan Barum bölgesindeki El-Nur İslam Merkezi Cami'ye 10 Ağustos 2019'da saldırı gerçekleştiren aşırı sağcı Philip Manshaus'a 21 yıl hapis cezası verildi. Manshaus, evde 17 yaşındaki Çin kökenli üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle-Hansen'i vurarak öldürmüş, daha sonra El-Nur İslam Merkezi Cami'ye giderek içeriye ateş açmıştı. Manshaus kendisine engel olmak isteyen 1 kişiyi yaralarken, saldırı sırasında içeride bulunan 3 kişi olaydan sağ kurtulmuştu.

Gerçekleştirdiği saldırıdan pişmanlık duymadığını ifade eden ve terör suçlamasıyla yargılanan Manshaus'a verilen 21 yıllık hapis cezasının Norveç kanunlarında öngörülen en yüksek ceza olduğu belirtildi.

