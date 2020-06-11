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'nin katili 34 yıl sonra açıklandı

Giriş Tarihi: 11.6.2020 ABONE OL
Olof Palme'nin katili 34 yıl sonra açıklandı
İsveç'in 28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakanı Olof Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğu açıklandı. Palme suikastının aydınlatılmasına yönelik soruşturma dosyası cinayetten 34 yıl sonra kapatıldı. Başsavcı Krister Petersson, basına yaptığı açıklamada, katil zanlısının 2000 yılında ölen Stig Engström olduğunu söyledi. Engström'un cinayeti tek başına işlediği sonucuna vardıklarını belirten Petersson, ölen katil zanlısını sorgulama ihtimalleri kalmadığı için artık dosyayı kapatmak durumunda kaldıklarını belirtti.
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Olof Palme'nin katili 34 yıl sonra açıklandı
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