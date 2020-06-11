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eski Başbakanı 'in kardeşi korona virüse yakalandı

eski Başbakanı 'in kardeşi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Başkanı Shehbaz Şerif'in korona virüse yakalandığı belirtildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:27 ABONE OL
Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi korona virüse yakalandı

Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Başkanı Shehbaz Şerif'in korona virüse yakalandığı belirtildi.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) partisi sözcüsü Marriyum Aurangzeb, Shehbaz Şerif'in korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kanseri yenen 69 yaşındaki Şerif'in korona virüse yakalanmasıyla karantinaya alındığı aktarıldı. Aurangzeb, hafif semptomlar gösteren Şerif'in doktorların virüsle mücadele kapsamında tavsiyelerine uyduğunu ve tedavisinin sürdüğünü söyledi.

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Pakistan eski Başbakanı Navaz Şerif'in kardeşi korona virüse yakalandı
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