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Son dakika: Filmleri aratmayan firar: İşimiz var, geri döneceğiz...

Son dakika: 'nın başkenti Roma'da filmleri aratmayacak bir firar gerçekleşti. Hapisten kaçan iki mahkum, 15 gün sonra geri döneceğini belirten bir mektup bıraktı. Mektupta, "Bulaştığımız pis bir işten çocuklarımızı korumak zorundayız" ifadeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:09 Son Güncelleme: 11.6.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika: Filmleri aratmayan firar: İşimiz var, geri döneceğiz...

İtalya'nın başkenti Roma'da cezaevinden kaçan iki mahkum, işleri olduğunu ancak kısa süre içinde geri döneceklerini söyledikleri bir 'nezaket' notu bıraktı.

Kuzen olan 40 yaşındaki Davad Zukanovic ve 46 yaşındaki Lil Ahmetovic isimli iki mahkum, 2 Haziran gecesi bir bahçe hortumuna tırmanarak Rebibbia Cezaevi'nden kaçmayı başardı.

İki mahkum, kaçmadan önce kişisel gerekçelerle kaçtıklarını ve bunları hallettikten sonra geri dönüp cezalarını çekeceklerini belirten bir not yazıp hücrede bıraktı. Notta, "Bulaştığımız pis bir işten çocuklarımızı korumak zorundayız" ifadeleri yer aldı. Zukanovic ve Ahmetovic, eşlerinin de cezaevinde olduğunu ve bu yüzden durumu ancak kendilerinin düzeltebileceğini ifade etti.

Zukanovic ve Ahmetovic, 15 gün içinde işlerini halledip geri döneceklerine dair söz verdi. İki kuzenin dolandırıcılık sebebiyle 2029'a kadar hapis cezası bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Bundan 6 yıl önce yine Rebibbia hapishanesinde, gece yarısı kontrolü sırasında Giampiero Cattini ve Sergio Di Palo isimli mahkumların bulunamaması üzerine alarm verimiş, kullanılmayan 3. katındaki bir pencerenin parmaklıklarının kesik olduğu ve dışarıya çarşaf sarkıtıldığı fark edilmişti. Cattini ve Di Palo'nun cezaevi yönetimine yazdıkları mektup da bulunmuş, arkalarında bıraktıkları mektupta "psikolojik nedenlerle" kaçtıklarını belirterek "Sorunlarımızı çözer çözmez geri döneceğiz" demişlerdi.

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Son dakika: Filmleri aratmayan firar: İşimiz var, geri döneceğiz...
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