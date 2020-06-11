Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ait Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün yeni vaka tespit edildi, kişi ise hayatını kaybetti.

"YENİ VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI..."

Bakan Koca dün vakaları paylaştığı mesajında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir." ifadesini kullanmıştı.