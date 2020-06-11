Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

: Sağlık Bakanı , 11 Haziran tarihine ait Türkiye'deki coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün yeni vaka tespit edildi, kişi ise hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:54 ABONE OL

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ait Türkiye'deki Coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün yeni vaka tespit edildi, kişi ise hayatını kaybetti.

"YENİ VAKALARDA YAŞ ORTALAMASI..."

Bakan Koca dün vakaları paylaştığı mesajında, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir." ifadesini kullanmıştı.

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca coronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA