Son dakika haberler... Japonya'dan flaş corona virüsü açıklaması! Corona virüsü ilacı için Ağustos ayı işaret edildi

Son dakika haberler… Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 enfeksiyonu için tedavi çalışmaları devam ederken aylar önce üzerinde çalışıldığı söylenen Avigan ilacı için Japonya'dan flaş bir açıklama geldi. Vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber bu ilacın test sürecinde yavaşlamaya gidildiğini ancak şimdi yeniden hız kazandığını bildiren Japonya Sağlık Bakanlığı Ağustos ayını işaret etti. Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan ile ilgili yapılan açıklamalarda korona semptomlarını gerilettiği bildirilmişti. İşte corona virüsü tedavisi ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları…

JAPONYA'DAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! "AĞUSTOS AYINDA…"

Aylar önce Çin'li bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Avigan isimli ilacın Covid-19 tedavisindeki etkinliğinin kanıtlandığı duyurulsa da Japonya Hükümeti bu yöntemin güvenilirliği üzerine test çalışmalarını başlatmıştı. Gelen açıklama ile bu ilacın çalışmalarının ise Ağustos ayında tamamlanabileceği belirtildi…