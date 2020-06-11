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haberler... 'dan flaş açıklaması! Corona virüsü ilacı için Ağustos ayı işaret edildi

Tüm dünyada corona virüs salgının tedavisine yönelik çalışmalar hız kesmeden sürerken konuya ilişkin 'dan bir haberi geldi. Mayıs ayında kullanımına onay verilmesi planlanan Covid-19 ilacı Avigan'ın test sürecinin hızlandırıldığı bildirildi. Mart ayının sonunda bu ilaçla ilgili çalışmalar vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber yavaşlamıştı. Gelen bu açıklama ile beraber corona virüs tedavisi içi potansiyel bir tedavi yolu olarak görülen Avigan ilacı yeniden tüm dünyanın gündemine geldi. Çin ise bu ilacın etkinliğini kanıtladığını duyurmuştu. İşte tedavisi için Japonya'dan gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 12:39 Son Güncelleme: 11.6.2020 12:56 ABONE OL
Son dakika haberler... Japonya'dan flaş corona virüsü açıklaması! Corona virüsü ilacı için Ağustos ayı işaret edildi

haberler… Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 enfeksiyonu için tedavi çalışmaları devam ederken aylar önce üzerinde çalışıldığı söylenen Avigan ilacı için 'dan flaş bir açıklama geldi. Vaka sayısında yaşanan düşüşle beraber bu ilacın test sürecinde yavaşlamaya gidildiğini ancak şimdi yeniden hız kazandığını bildiren Japonya Sağlık Bakanlığı Ağustos ayını işaret etti. Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan ile ilgili yapılan açıklamalarda korona semptomlarını gerilettiği bildirilmişti. İşte tedavisi ile ilgili gelen son dakika haberinin detayları…

JAPONYA'DAN FLAŞ CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI! "AĞUSTOS AYINDA…"

Aylar önce Çin'li bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Avigan isimli ilacın Covid-19 tedavisindeki etkinliğinin kanıtlandığı duyurulsa da Japonya Hükümeti bu yöntemin güvenilirliği üzerine test çalışmalarını başlatmıştı. Gelen açıklama ile bu ilacın çalışmalarının ise Ağustos ayında tamamlanabileceği belirtildi…

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Son dakika haberler... Japonya'dan flaş corona virüsü açıklaması! Corona virüsü ilacı için Ağustos ayı işaret edildi
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