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'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.6.2020 18:08 ABONE OL
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 artarak 857'ye çıktı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 733 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 857'ye, toplam vaka sayısının da 116 bin 21'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 2 bin 65 kişinin daha tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildiren Bakanlık, böylece iyileşen toplam hasta sayısının 80 bin 19 olduğunu kaydetti.

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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 857'ye yükseldi
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