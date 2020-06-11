Yunanistan'dan tahrik! İtalyan komutana 'Türkiye' şoku! İşte her şeyi bitiren anons...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'dan tehlikeli tahrik. Edinilen son dakika habere göre; Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanması olaya anında müdahale etti.

TRT World'ün haberine göre Yunan donanması Libya'ya giden Türk kargo firkateyn gemisinin önünü keserek durdurmaya çalıştı.

HER ŞEYİ BİTİREN ANONS

Milliyet'in haberine göre; Operasyonu yöneten İtalyan komutan, Yunanistan'a ait gemiden helikopter çıkartarak geminin denetlenmesini istedi. Tanzanya bandıralı "Çirkin" isimli kargo gemisine Yunan helikopterinin yaklaşmasıyla, devreye Türk Deniz Kuvvetleri'nin savaş gemileri girdi. Bölgedeki Türk fırkateyninden, müdahale etme hazırlığındaki kuvvetlere, "Bu gemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti koruması altındadır" anonsu geçildi.

İTALYAN KOMUTAN HELİKOPTERİ GERİ ÇEKTİ

Bu gelişmenin ardından İtalyan komutanın helikopteri geri çektiği belirtildi. Uyarının ardından Yunan helikopter geri dönerken, kargo gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait üç savaş gemisinin eşlik ettiği ve Libya'ya güvenli şekilde yol almaya devam ettiği kaydedildi.

ERDOĞAN: HADDİNİ BİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'un, "Türkiye ile çatışmaya hazırız" sözlerine, "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil. Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" diyerek yanıt vermişti. Yunan medyası da Erdoğan'ın bu açıklamalarını, "Erdoğan, Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

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